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Erdoğan: Bu milletin değerlerine kültürüne doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimizi yıpratarak sinsince kendilerine yol bulmaya çalışıyor.
14.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:30
Erdoğan: Bu milletin değerlerine kültürüne doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimizi yıpratarak sinsince kendilerine yol bulmaya çalışıyor. Bunların maksadı kültürel mirası savunmak değil Türk ve İslam düşmanlığına kılıf bulmaktır. Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun haline getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız.
Kaynak: DHA