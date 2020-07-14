FLAŞ Erdoğan: Bu milletin değerlerine kültürüne doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimizi yıpratarak sinsince kendilerine yol bulmaya çalışıyor.

Erdoğan: Bu milletin değerlerine kültürüne doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimizi yıpratarak sinsince kendilerine yol bulmaya çalışıyor. Bunların maksadı kültürel mirası savunmak değil Türk ve İslam düşmanlığına kılıf bulmaktır. Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun haline getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız.

Kaynak: DHA