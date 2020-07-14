FLAŞ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır.
14.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:37
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Kaynak: DHA