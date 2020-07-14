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MSB: 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
14.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:09
MSB: 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
Kaynak: DHA