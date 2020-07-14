FLAŞ Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşü içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

Kaynak: DHA