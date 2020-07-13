FLAŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz sınav.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz sınav.

Kaynak: DHA