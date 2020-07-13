FLAŞ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: DHA