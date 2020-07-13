flaş Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. 30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak. "

Kaynak: DHA