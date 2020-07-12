MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
12.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:03
MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.
Kaynak: DHA
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