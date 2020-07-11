flaş İçişleri Bakanlığı: Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA