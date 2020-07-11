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İçişleri Bakanlığı: Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.
11.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:16
İçişleri Bakanlığı: Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA