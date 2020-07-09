flaş Bakan Selçuk: (pedegajik formasyonu kaldırıyor musunuz formasyon alanların hakları korunacak mi) Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz.

Bakan Selçuk: (pedegajik formasyonu kaldırıyor musunuz formasyon alanların hakları korunacak mi) Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz. Kimse buna para ödemek zorunda kalmayacak. YÖK ile uyumlu çalışma gerçekleştirildi. Bu yılın sonunda gelecek yıl başında elinde belge olanlarında hak kaybı yaşamayacağı projeyi hayata geçirdik.

Kaynak: DHA