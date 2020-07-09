flaş İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Haziran'da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin;

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Haziran'da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA