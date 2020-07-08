FLAŞ Bakan Koca: Bayram döneminde ülke genelin bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi, ama bir takım tedbirlerin olabileceği, il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği gerekebilir.

Bakan Koca: Bayram döneminde ülke genelin bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi, ama bir takım tedbirlerin olabileceği, il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği gerekebilir. Bunun da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Kaynak: DHA