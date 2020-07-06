FLAŞ Sakarya Valiliği: Bugün itibariyle kayıp olan 7'inci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur.

Sakarya Valiliği: Bugün itibariyle kayıp olan 7'inci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır.

Kaynak: DHA