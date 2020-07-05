flaş AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (baro düzenlemesine ilişkin): Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırılığı', iddiaları tartışıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (baro düzenlemesine ilişkin): Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırılığı', iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmeler de herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyonda bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz.

Kaynak: DHA