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Eskişehir'de eski eşine satırla saldırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yalçın Özalpay yargılandığı mahklemece tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezazısına çaptırıldı.
03.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43
Eskişehir'de eski eşine satırla saldırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yalçın Özalpay yargılandığı mahklemece tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezazısına çaptırıldı.
Kaynak: DHA