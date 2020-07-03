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flashBüyükada davasında karar çıktı: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.
03.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43
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Büyükada davasında karar çıktı: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
Kaynak: DHA