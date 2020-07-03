flaş Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevkedilmiştir.

Kaynak: DHA