flaş Emniyet Genel Müdürlüğü: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlandı. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

Kaynak: DHA