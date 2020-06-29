flaş Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı.

Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı. Akara, "Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor."

Kaynak: DHA