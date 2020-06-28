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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3...

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28.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:32

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında,  İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı  Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince  müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte  etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: DHA

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