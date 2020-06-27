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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

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27.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.


Kaynak: DHA

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