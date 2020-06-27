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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı.
27.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:57
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
Kaynak: DHA