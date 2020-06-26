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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
26.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:12
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kaynak: DHA