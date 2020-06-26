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İçişleri Bakanlığı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulanacak.
26.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:11
İçişleri Bakanlığı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulanacak.
Kaynak: DHA