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MSB: Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir.

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26.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:05

MSB:  Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam etmektedir. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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