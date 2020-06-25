FLAŞ Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor İdarecileri Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ve Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor İdarecileri Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ile futbolcu Seyedmajid Hosseini PFK'ya sevk edildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor İdarecileri Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ve Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor İdarecileri Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu, Emin Kahraman ile futbolcu Seyedmajid Hosseini PFK'ya sevk edildi

Kaynak: DHA