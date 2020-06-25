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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: (ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 Yılı Terörizm Raporu) Raporda, ülkemizin YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır.
25.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:21
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: (ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 Yılı Terörizm Raporu) Raporda, ülkemizin YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım YPG'nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir.
Kaynak: DHA