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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz.
25.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:50
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak.
Kaynak: DHA