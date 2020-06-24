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Sağlık Bakanı Koca: (Kan grupları çalışması) Dünyada A grubunun biraz daha fazla riskli, 0 grubunun daha az riskli kan grupları olduğuyla ilgili bir çalışma var. Bunu daha geniş kapsamlı bir çalışma yaparak desteklemek gerekiyor.

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24.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:20

Sağlık Bakanı Koca: (Kan grupları çalışması) Dünyada A grubunun biraz daha fazla riskli, 0 grubunun daha az riskli kan grupları olduğuyla ilgili bir çalışma var. Bunu daha geniş kapsamlı bir çalışma yaparak desteklemek gerekiyor. Bizde ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayım safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içinden yayımlanması için bir noktaya geliriz.


Kaynak: DHA

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