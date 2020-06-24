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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur.

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24.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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