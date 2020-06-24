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Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
24.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:49
Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Kaynak: DHA