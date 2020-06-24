FLAŞ Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

Kaynak: DHA