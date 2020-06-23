FLAŞ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı. Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA