flaş Diyanet İşleri Başkanlığı: 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83.430 vatandaşımızın isimleri belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83.430 vatandaşımızın isimleri belirlendi. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3.taksitlerini erteledi.

Kaynak: DHA