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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru Hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.
23.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:38
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru Hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.
Kaynak: DHA