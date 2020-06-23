flaş MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.

MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.

Kaynak: DHA