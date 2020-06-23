flaş ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık.

Kaynak: DHA