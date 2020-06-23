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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

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23.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:11

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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