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Sağlık Bakanlığı: Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür.
22.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:17
Sağlık Bakanlığı: Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir.
Kaynak: DHA