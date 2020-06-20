FLAŞ Bakan Akar: (Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği' iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir.

Bakan Akar: (Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği' iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı. Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

Kaynak: DHA