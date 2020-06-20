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Bakan Ziya Selçuk: İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık.
20.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:27
Bakan Ziya Selçuk: İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık. Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Kaynak: DHA