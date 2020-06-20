FLAŞ Bakan Ziya Selçuk: İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık.

Bakan Ziya Selçuk: İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık. Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaynak: DHA