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Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef; top, Fırtına Obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.

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18.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:22

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef; top, Fırtına Obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi. Komandoların, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe ulaşan zorlu arazi koşullarındaki hava hücum harekatı başarıyla sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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