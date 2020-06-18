FLAŞ Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef; top, Fırtına Obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef; top, Fırtına Obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi. Komandoların, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe ulaşan zorlu arazi koşullarındaki hava hücum harekatı başarıyla sürüyor.

Kaynak: DHA