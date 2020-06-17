FLAŞ Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA