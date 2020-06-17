FLAŞ Fuat Oktay: İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz.

Fuat Oktay: İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki olumlu sonuçlara ulaşmamız için salgının seyrinde yeniden azalan vaka sayılarını yakalamamız gerekiyor. Normalleşmenin birlikte aldığımız tedbirler sayesinde, iyiye giden şartlarda başladığını unutmadan önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya devam etmeliyiz.

Kaynak: DHA