flaş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar Köyü'nde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar Köyü'nde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçuk, Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA