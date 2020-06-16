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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu.
16.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:10
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA