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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu.

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16.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:10

İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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