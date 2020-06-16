flaş İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA