flaş Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacak, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Kaynak: DHA