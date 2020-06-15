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Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

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15.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:06

Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacak, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.


Kaynak: DHA

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