FLAŞ
Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
14.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:25
Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
Kaynak: DHA