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Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

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14.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:25

Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.


Kaynak: DHA

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