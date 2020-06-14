FLAŞ Bingöl Valiliği: Bingöl İl Merkezi'nde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Bingöl Valiliği: Bingöl İl Merkezi'nde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Köyü Jandarma Karakolu'nda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştr. 2 güvenlik korucumuz göçük altına kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılaması için çalışmalar devam etmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Köyde 2 vatandaşımızın göçük altından kurtarılmıştır. Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir.

Kaynak: DHA