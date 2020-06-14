flaş Bingöl Valiliği: Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Bingöl Valiliği: Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: DHA